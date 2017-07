Joinville Pomare : " nous resterons ici 50 000 ans si il le faut ! "

Joinville Pomare bloque l’accès des travaux sur le terrain du lotissement Miri à Punaauia depuis la première heure ce lundi matin.« Un jugement a été rendu en mars 2017. Les juges ont décidé que nous n’étions pas propriétaires alors que cela fait 50 000 ans que nous sommes ici. La SCI Delano n’est pas propriétaire non plus. Pourtant, elle continue les travaux ! », affirme-t-il.Avec cette action, la famille Pomare souhaite faire respecter la décision de la cour d’appel qui ne se prononce pas sur les véritables propriétaires de cette terre. Même si pour les Pomare, la réponse est claire : « La famille royale Pomare était ici bien avant que Cook, la France, et les blancs n’arrivent ! ».Un huissier de justice s’est déplacé pour tenter de régler la situation. Menacé en référé, Joinville Pomare tient tête : « Nous ne sommes pas inquiets. Nous avons des arguments et nous resterons ici le temps qu’il faudra pour que les travaux soient arrêtés, même si c’est 50 000 ans ! », conclut-il.