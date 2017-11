« Le mariage irrésistible de "Gladiator" et du "Seigneur des Anneaux" »

L'Ecran Fantastique



Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec JOHN CARTER un grand film d’aventures qui se déroule sur la planète Barsoom peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures.



Tiré du premier livre du « Cycle de Mars » d’Edgar Rice Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris.



Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple est entre ses mains…



Film d'aventure américain

Avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton, William Dafoe, Dominic West, Marc Strong, ...