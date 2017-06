Jiu-Jitsu brésilien : Henri Burns décroche une troisième médaille d'or

Rédaction wev avec Oriano Tefau

Henri Burns enchaine les victoires aux États-Unis. Il a déjà remporté deux médailles d'or depuis le début de la compétition : l'une dans sa catégorie, Ultra Heavy Weight, et l'autre en Open.Il combattait ce samedi en "No GI" avec les athlètes de plus de 100 kg. Il remporte l'or une troisième fois et se qualifie pour les combats en Open qu'il disputera dimanche pour tenter de décrocher une quatrième médaille.