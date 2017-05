Jiu-Jitsu : Dany Gérard étoffe un peu plus son palmarès

Rédaction Web

Dany Gérard, qui combattait sous les couleurs de l’académie Atos, s’est imposé en finale contre l’américain Wellington Peroto grâce à une prise d’étranglement alors que le Tahitien menait largement au score.« Le gars a pris des risques pour essayer de revenir et ça a payé cash (…) C’est cool d’être là et d’avoir fait un bon résultat», a déclaré à TNTV, la ceinture noire.Dany Gérard avait décidé de participer à cette compétition de niveau « national » dans le cadre de sa préparation pour les Championnats du monde qui se dérouleront à la fin du mois.« Le niveau est beaucoup plus élevé aux Championnats du monde mais je me sens bien », a ajouté le chef de file des pratiquants de Jiu-Jitsu au fenua. Plusieurs Polynésiens participeront d’ailleurs à ses côtés à la compétition suprême.