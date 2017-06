Jeux du Pacifique 2019: les Tonga abandonnent définitivement

Nos confrères de Radio 1 avaient révélé le mois dernier les problèmes financiers des Tonga qui envisageait alors de ne plus organiser les Jeux du Pacifique en 2019. C’est désormais officiel. Le président du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP), Vidhya Lakhan, et le directeur, Andrew Minogue sont en visite actuellement à Nuku'alofa 6 au 7 juin dans l’espoir d’une dernière tentative afin de garder les Jeux aux Tonga.

Mais, lors d’une réunion entre le CJP et le Premier ministre Pohiva et deux de ses ministres lundi, le Premier ministre a déclaré que la décision du Cabinet, de ne pas accueillir les Jeux du Pacifique de 2019 aux Tonga, était définitive.Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement souhaitait concentrer ses ressources sur d'autres domaines plus importants du développement économique et que le sport n'était pas une priorité urgente pour le gouvernement.

Face à cette décision unilatérale, alors même qu’un contrat juridique lie les deux parties, le CJP se réserve le droit de poursuivre les Tonga et de demander des dommages. Et intérêts.

Le conseil d'administration du CJP a précédemment informé ses membres qu'il avait mis en place des plans d'urgence pour la sélection d'un autre pays hôte. Le Conseil exécutif envisage donc désormais d'accélérer ce processus. Radio 1 avait indiqué que Tahiti avait été contactée. A suivre.

Rédaction Web