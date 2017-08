Jeux des Australes : zoom sur les médailles

À la date du 10 août, c'est la délégation de Rurutu qui est en tête avec quatre médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze. Rapa se classe deuxième avec quatre médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. En troisième place, nous retrouvons Rimatara, avec trois médailles d'or, une d'argent et cinq de bronze. Tubuai suit en remportant l'or deux fois, l'argent quatre fois et le bronze trois fois.

Raivavae arrive en dernière position avec une médaille d'argent et deux de bronze.