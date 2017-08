Jeux des Australes : une première médaille d’or pour Tubuai en V1

Une quinzaine de rameurs se sont alignés sur un parcours de 12 kilomètres en V1 ce lundi matin à Rimatara. Ils étaient trois représentants par îles en lice à s’élancer sur un plan d’eau calme, malgré le vent.



La course a été remportée par Zibeona Faana de Tubuai en 1 heure et 9 minutes. Ce jeune rameur a terminé 36 ème du Super Aito.



Sur le podium, Tevarii Tau de Tubai remporte la seconde place et Heimoana Mairarau de Rurutu se positionne sur la troisième marche.