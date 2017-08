Jeux des Australes: le point sur la journée de lundi

Rédaction Web avc Olivier Huc

6km pour les femmes et 12km pour les hommes attendaient les athlètes dans l’épreuve de course à pied. Le départ est donné à 15h30 pour un tour de l’île et près d’une heure de souffrance. Deux hommes se détachent pour un duel qui s’annonce très serré. Le local de l’étape en rouge Vaianu Samg Mouit face au Rapa, Michel Maihuri. Dans les dernières encablures, Maihuri prend les devants, et se dirige vers la victoire … mais se trompe de ligne d’arrivée !Un finish qui lui sera fatal, Samg Mouit relance sur les 50 derniers mètres et termine à la 1° place. Un dénouement malheureux pour le coureur de Rapa. "Au départ, c'était là, la ligne d'arivée, et non pas là-bas. On ne nous a pas prévenu. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois.", déclare fair-play, Michel Maihuri, Médaille d’argent en Course à pied.Médaille d’or pour Rimatara chez les hommes mais également chez les femmes. Jane Helme s’impose sur le 6km devant sa coéquipière de Rimatara Marie Scordia, troisième place pour l’athlète de Tubuai Melissa Ragivaru.Du côté de la pétanque, on jouait les simples avec 43 engagés chez les hommes et 12 chez les femmes. Au terme d’une journée compétition très disputée, Ara Avaeoru de Rapa s’impose en finale face à Enette Teipoarii de Tubuai. "Je suis très fière et très contente. J'offre cette médaille pour la délégation de Rapa qui venue de loin, ainsi qu'à mon île et tous les Rapa.", déclare non sans émotion Ara Avaeoru , médaillée d'Or en pétanque.Du côté des hommes, la lutte a été acharnée entre Rurutu et Rapa. Les joueurs se rendant coups pour coups. Au final Hervé Coupel décroche l’or devant Antoine Make. "Cela fait trois ans que je pratique la pétanque et jamais je n'aurais pensé arriver en finale. Le premier match, je l'ai perdu, puis je suis allé en repéchage. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec la pétanque.", s'exclame Herve Coupel, médaille d’Or en pétanque. Le sourire pour le bouliste de Rurutu qui offre à son île une 3° médaille d’or. Rurutu qui prend ainsi la tête du classement provisoire des médailles devant Rimatara et Tubuai.