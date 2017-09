Jeux d’Asie Ashgabat 2017: Henri Burns s’incline face aux meilleurs mondiaux de lutte

Seul représentant tahitien inscrit en lutte, Henri Burns tirait dans la catégorie des -97kg. Après une sèche énorme où il a perdu plus de 20 kg, notre aito a pu se rendre compte du niveau technique très élevé des athlètes des pays d’Asie où les sports de préhension, comme la lutte, font partie intégrante de leur mode de vie. Toutefois le Tahitien ne désespère pas faire meilleure figure l'an prochain.

Rédaction Web avec SportsTahiti.com

"Malgré les défaites, je tire un bilan positif de ces Jeux d’Asie par rapport à l’expérience que l’on a pu avoir ici. On était confronté aux meilleurs au monde. Le Japonais contre lequel j’étais opposé en lutte gréco-romaine est 7ème mondial. Il était techniquement supérieur mais physiquement prenable. C’est vraiment la technique qui a fait la différence. Je pense que l’année prochaine on pourra faire de meilleurs résultats avec plus d’entraînements, de rigueur et de discipline dans notre préparation."