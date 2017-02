Jeremy Shan Sei Fan et Arnaud Bellanger, vainqueurs à la pointe de l'épée

Rédaction Web

Même si le concours ne comptait pas pour le classement annuel, l'enjeu était très attractif puisque deux billets d'avion étaient offerts aux gagnants. La compétition a été remportée par le duo Jeremy Shan Sei Fan et Arnaud Bellanger. En deuxième position, on retrouve Clément Rigottard et Gabriel Egretaud. Et enfin Maxime Rousseau et Hugo Sanchez complètent le trio gagnant.Pour Bruno Sanchez, président de la fédération tahitienne d'escrime : "Ce rendez-vous a montré qu'il y a de l'engouement pour l'escrime à Tahiti notamment chez les jeunes. Je pense qu'on peux prévoir une cinquantaine d'équipes pour la prochaine édition. En tout cas, pour cette année, le bilan est positif, nous avons plus de 160 licenciés dans nos cinq clubs.."Plusieurs déplacements dans le calendrier fédéral sont prévus, notamment à Paris, Auckland, Nouméa et aussi aux Vanuatu lors des mini-jeux du Pacifique, où une démonstration de cette discipline se fera pour pouvoir l'inscrire officiellement dans les prochains jeux du Pacifique.Le prochain rendez vous local se tiendra le week-end du 11 et 12 mars pour la deuxième épreuve trimestrielle.