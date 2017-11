Jean-Pierre Fourcade nouveau propriétaire d'un domaine d'une valeur de plus d'un milliard de Fcfp

Rédaction web

Le chef de la banque britannique Sir Keith Whitson et son épouse Lady Sabine Whitson ont vendu leur domaine de luxe Motueka à Jean-Pierre Fourcade, selon Stuff. Le prix demandé il y a deux ans pour Paratiho Estate était de 20 millions de dollars (soit environ 1.4 milliard de Fcfp), mais le domaine aurait été vendu pour un peu moins selon l'avocat de Jean-Pierre Fourcade.Le lodge de la propriété, construit il y a environ 18 ans, était à l'origine un hôtel de luxe, mais il a été utilisé par comme résidence privée. Il comprend quatre lacs, une pelouse de croquet, un héliport, un terrain de golf, une piscine, un court de tennis et une forêt.En plus du lodge, une ferme de 769 hectares se trouve sur le domaine. Vendue avec moutons, bovins et cerfs...Selon Stuff, Fourcade devrait utiliser le lodge comme une maison et non comme un hôtel. Trois emplois à temps plein pourraient être créés. Il se serait également engagé à protéger 13 zones du territoire, comprenant des forêts, des plantations et des zones humides, identifiées comme ayant une grande valeur écologique.Jean-Pierre Fourcade, 63 ans, est le président du conseil d’administration de la Brasserie de Tahiti et petit-fils d’Emile Martin. Il a également le rôle de consul honoraire pour la Finlande à Tahiti.