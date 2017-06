Jean-Christophe Bouissou: "La Polynésie va mieux"

Rédaction Web

"On le constate sur les comptes administratifs et les comptes définitifs du Pays qui seront présentés à l'Assemblée. Nous avons une progression de nos recettes, nous avons tenu parole sur la diminution des dépenses de fonctionnement, ce qui représente en cumulé, plus de 24 milliard de Fcfp permettant le financement de nos opérations d'investissements."Selon le ministre, rien qu'en 2016, il a six milliards et demi de francs qui pourraient être répartis sur des opérations qui n'étaient pas prévues au budget primitif du Pays. "On peut constater une certaine embellie que l'on ressent sur la situation économique du Pays, et nous maintenons nos efforts sur la diminution des dépenses de fonctionnement et le maintien de la charge des salaires des fonctionnaires."Quant au pourquoi de cette embellie économique, Jean-Christophe Bouissou l'explique ainsi. "L'IEOM et l'ISPF, lors de la conférence économique, ont expliqué qu'il y avait une plus grande confiance de la part des investisseurs et des chefs d'entreprises, et que l'on retrouve aussi une croissance de notre produit intérieur brut qui se traduit par des chiffres d'affaires en progression au niveau des entreprises. Et, il y a plus d'investissements de la part de celles -ci"