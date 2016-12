Le couple, qui entretient « une relation toxique », s’était livré à une énième dispute. L’homme a assené un coup de pieds et des gifles à sa conjointe, qui est également sa demi-sœur. Et ce n’était pas la première fois qu’il agissait de la sorte puisqu’il avait été condamné en 2012 à un an de prison ferme pour avoir battu sa précédente compagne.



Amateur de box thaï, le prévenu a reconnu les faits mais aussi qu’il ne parvenait pas à canaliser sa violence. Il a toutefois tenté de minimiser ses agissements, lâchant : « Je mesure ma force avant de la taper ».



Sa victime, elle, s’est dite effrayée par son conjoint. « J’ai des sentiments pour cette personne mais je ne me vois pas avoir un avenir avec elle. Il me fait peur. Je sais qu’il a un problème psychologique », a-t-elle déclaré à l’audience.



Dès le jugement rendu, le mis en cause a été placé en détention à Nuutania. La justice lui a également interdit d’entrer en contact avec la jeune femme lorsqu’il retrouvera la liberté. Il devra enfin suivre des soins psychologiques pour lutter contre son impulsivité.



J-B. C.