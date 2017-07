Jane The Virgin : vendredi noir - luxe, calme et volupté

Après avoir appris ce que Rafael a fait à Michael, Jane est furieuse et ne décolère pas. Au même moment, elle apprend que sa bourse d'études n'en est pas une et qu'elle doit trouver rapidement de l'argent si elle veut pouvoir les poursuivre. De leur côté, Michael et Susanna poursuivent leur enquête sur Sin Rostro et Mutter, et convoquent Luisa pour l'interroger. Sous la pression, Petra avoue tout à Rafael concernant les derniers événements...