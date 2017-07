Jane The Virgin : la saison 2 débarque sur TNTV

Episode n°1 Déesse des temps moderne

Jane accouche d'un magnifique petit garçon appelé Mateo. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle le croit en sécurité avec une infirmière, elle apprend qu'il vient d'être kidnappé par une complice de Rose, alias Sin Rostro. Cette dernière lui propose un échange : elle veut récupérer une broche que Luisa a en sa possession. Elle contient d'importantes informations. Face à l'union des femmes Villanueva, Rafael se sent désarmé et a du mal à trouver sa place. Xiomara et Rogelio se sont mariés à Las Vegas. De son côté, Petra récupère le dernier échantillon de sperme congelé existant de Rafael...



Episode n°2 Pauvre pigeon

Jane est plus que jamais au centre d'un triangle amoureux avec Rafael et Michael qui tentent de la reconquérir, et finit par se prendre pour une bachelorette. Toutefois, une partie d'elle reste obsédée et apeurée à l'idée de recroiser Rose. De leur côté, Xiomara et Rogelio se retrouvent sur un bâteau de croisière afin d'assurer un show. Alors que Petra et Rafael tentent de conclure un contrat, ce dernier découvre que celle-ci est enceinte...