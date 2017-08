Jane The Virgin : Ni fait ni à refaire - La zizanie

Episode n° 12 : Ni fait ni à refaire

Par un malheureux hasard Jimena et Adolfo dinent aussi dans le même restaurant et discutent de la mort de Juan Pablo et de l’impact sur les intérêts de la famille Ferrandis. Les deux couples se croisent dans le restaurant et Jimena se met en colère contre Virginia. Carlos la défend auprès de sa mère. Après ce diner rateé, Virginia se fait réconforter par Sandra et sa mère.

r

Episode n°13 La zizanie

Après l'avoir informé qu'elle et Mateo ne risquent plus rien car Rose a été tuée, Michael fait une déclaration enflammée à Jane, qui lui avoue également qu'elle l'aime toujours. Le lendemain, alors qu'elle reprend son travail de serveuse au Marbella, Jane va voir Rafael pour l'en informer et lui demander de faire la paix avec Michael. De leur côté, Xiomara et Rogelio, fraîchement séparés, font mine d'aller bien. Rogelio a une nouvelle assistante...