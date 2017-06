Jane The Virgin : La valse des émotions - Crime et châtiment

Episode n°19 La valse des émotions

Après avoir revu sa mère et appris qu'elle l'a abandonné enfant contre une grosse somme d'argent, Rafael, désorienté, rompt avec Jane. Mais celle-ci refuse la situation et lui propose une thérapie de couple. Rafael se laisse convaincre. Au même moment, Aaron, ou plutôt, Roman, en réalité, kidnappe Petra qui a découvert sa véritable identité. Il est bien décidé à reprendre en main les affaires de Sin Rostro. Mais Michael les retrouvent...



Episode n°20 Crime et châtiment

Tout comme Jane, après avoir avoué à Rogelio qu'elle a embrassé Marco, Xiomara se retrouve célibataire. Alors que la fille accepte la situation, la mère tente de reconquérir celui qu'elle aime, en vain... De son côté, Rogelio se voit proposer à nouveau son rôle, plus une place de producteur exécutif, dans la telenovela « Les passions de Santos ». Au même moment, au Marbella, Luisa est de retour, et Alba reconnaît Magda comme étant la responsable de son accident dans les escaliers...