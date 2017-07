Jane The Virgin : La peur du vide - Un cadeau de dieu

Episode n°21 La peur du vide

Jane a décidé qu'elle ne voulait pas que son bébé soit élevé au Marbella près de personnes viles telles que Luisa, Petra et sa mère, et décide de démissionner. De plus, elle avertit Rafael qu'elle souhaite désormais obtenir la garde exclusive de leur enfant. Depuis leur rupture, Jane se rapproche de plus en plus de Michael. De leur côté, Xiomara et Rogelio tentent de rester amis et préparent leur concert à Las Vegas. Jane veut que Madga soit punie et trouve une solution...



Episode n°22 Un cadeau de dieu

Xiomara et Rogelio s'envolent à Las Vegas pour leur grand concert. Au Marbella, Rafael regrette d'avoir rompu avec Jane et est bien décidé à la reconquérir. Mais avant cela, il souhaite racheter à Petra ses parts de l'hôtel afin de se débarrasser d'elle. De son côté, Michael revoit Nadine qui lui donne des informations pour retrouver Sin Rostro. Alors que Jane revient de son entretien pour intégrer une nouvelle école, elle est prise de contractions et amenée à l'hôpital...