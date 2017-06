Jane The Virgin : Au delà des apparences - Les grandes illusions

Au delà des apparences

Jane et Rafael attendent avec impatience les résultats de l'amniocentèse. Ils abordent de nouveau le sujet d'une vie commune mais la réponse de Jane amène Rafael a en tirer une conclusion surprenante. Au même moment, le Marbella reçoit la visite d'une écrivaine célèbre dont Jane est totalement fan et à qui elle espère faire découvrir ses écrits. Afin d'obtenir vengeance, Petra fait revenir Lachlan. De son côté, Xiomara pourrait être enceinte...



Les grandes illusions

Alors que Xiomara et Rogelio cherchent une maison où s'installer ensemble, Jane tente tant bien que mal de recoller les morceaux avec Rafael depuis son refus à sa demande en mariage. Au même moment, Jane tente de se remettre à l'écriture et se retrouve confrontée au syndrôme de la page blanche. Elle se rend alors à un atelier d'écriture. Pendant ce temps, le Marbella se prépare à accueillir, pour un concert, un artiste de renom...