Jane The Virgin : A la poursuite du diamant rose - Ni fait ni à refaire

Episode n°11 A la poursuite du diamant rose

À l'approche de ses 40 ans, Xiomara décide de retrouver un travail en lien avec sa passion : le chant. Pour son anniversaire,

Rogelio souhaite lui offrir un diamant rose mais Mateo l'avale accidentellement. De son côté, suite à son rêve érotique avec le professeur Chavez, Jane se pose beaucoup de questions et va même jusqu'à remettre en cause sa promesse la plus intime.

Michael et Susanna découvrent le lien entre Elena et Rose et décryptent la puce...



Episode n°12 Ni fait ni à refaire

La demande en mariage de Rogelio aurait pu être parfaite, mais Xiomara n'avait pas envisagé la possibilité qu'il voudrait des enfants alors qu'elle n'en souhaite pas. Au même moment, Jane décide de sauter le pas avec Jonathan, qui lui plaît beaucoup. À la demande de Rafael, Jane aide Petra à faire ses achats pour les bébés et organise sa fête prénatale. Après avoir décrypté la puce, Susanna et Michael élaborent un plan pour piéger Rose...