Jane The Virgin : 2 nouveaux épisodes

Episode 7 : La cour des miracles

Jane et Rafael se sont embrassés. Mais malgré leurs sentiments l'un pour l'autre, du fait de sa récente séparation et de la mise en garde de sa mère, Jane demande à Rafael un peu de temps. De son côté, Xiomara est malheureuse depuis qu'elle a mis un terme à son histoire avec Rogelio. Mais elle fait une nouvelle rencontre. Au même moment, Petra demande de l'aide à Lachlan afin d'obtenir de l'argent et de se venger de son mari...



Episode 8 : Le temps des aveux

Rafael est de retour. Après s'être fait viré, il s'est envolé pour Mexico afin de retrouver sa soeur car le procès de Jane approche et son père a appris qu'il pourrait perdre ses parts de l'hôtel si Luisa ne se présente pas à l'audience. Jane et Rafael sont heureux de se retrouver mais Jane ne sait comment lui dire qu'elle est toujours vierge. Au même moment, Xiomara est contactée par un producteur pour enregistrer un single, et Alba s'inquiète à cause du procès...