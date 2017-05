Jane The Virgin : 2 nouveaux épisodes

Episode 5 : Les liens de sang

Jane connaît désormais l'identité de son père et en veut énormément à sa mère de lui avoir menti toutes ces années. Elle décide de prendre ses distances et s'installe chez Michael. Puis, elle organise une rencontre avec Rogelio, son père et star de telenovela, afin de faire sa connaissance. Au même moment, Rafael annonce à Jane qu'il divorce mais souhaite ardemment garder le bébé, ce qui la déstabilise...



Episode 6 : Les âmes soeurs

Rien de va plus entre Jane et Michael depuis que cette dernière sait que celui-ci n'a cessé de lui mentir depuis qu'elle est enceinte. Jane a besoin de temps pour savoir où elle en est. Au même moment, celle-ci reçoit l'affectation tant attendue pour son poste de professeure stagiaire. Problème, c'est dans un lycée... et de plus, catholique... De leur côté, Rafael se fait arrêter pour coups et blessures et Rogelio organise un dîner de famille...