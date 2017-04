Jane The Virgin : 2 nouveaux épisodes

Episode 3 : Toute première fois

Jane a une prise de conscience ! Depuis toute petite, elle a toujours fait attention afin de ne pas finir enceinte et célibataire comme sa mère, mais au final, c'est exactement ce qui est arrivé... mise à part qu'elle est fiancée ! Jane décide donc d'avoir des relations sexuelles avec Michael. Au même moment, ce dernier se fourvoie avec Petra en l'aidant alors qu'il enquête sur la mort de Zaz et qu'elle est suspectée...



Episode 4 : Lettre comique

Jane et Michael ont décidé d'avancer leur mariage et le préparent ardemment. Mais Jane est destabilisée lorsqu'elle fait un rêve érotique avec Rafael, qui ne la laisse pas indifférente. Michael l'apprend. Pour se faire pardonner et lui montrer son amour, Jane décide de lui écrire une lettre coquine. Au même moment, Alba pousse sa fille à dire la vérité à Jane à propos de son père et Michael tente d'innocenter Petra...