Jacquie Graffe réintègre le Tapura Huira'atira

Il a fait cavalier seul pour les législatives mais le maire de Paea met fin à son "congé"... Jacquie Graffe et Edouard Fritch se sont rencontrés ce matin pour faire le point sur ce premier tour de cette élection, et sur la situation du représentant à l'Assemblée, maire de Paea.

Jeudi soir, comme l'a révélé Polynésie 1ère, un comité politique a validé à l'unanimité la réintégration de Jacquie Graffe au Tapura Huira'atira. Après le score insuffisant de sa candidate, Tepuaraurii Teriitahi (13,08%), dans la deuxième circonscription, et l'impossibilité de se maintenir en lice, l'équipe de Paea fait le choix de soutenir la candidate officielle des rouges et blancs, Nicole Sanquer. Un ralliement sans contrepartie affirme l'intéressé.



Jacquie Graffe indique également qu'il soutiendra Patrick Howell dans la commune voisine de Punaauia, et qu'il prépare désormais les territoriales avec la majorité gouvernementale.



Laure Philiber