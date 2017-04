Jacquie Graffe rassemble autour de la candidature d'Emmanuel Macron

Sam Teinaore & Mike Leyral

Près de 200 personnes se sont rendues à la mairie de Paea pour participer au meeting des soutiens du candidat Macron. C'est le choix de Jacquie Graffe, comme l'annonçait dès mardi TNTV Parmi les invités : Natacha Helme et Heimana Garbet, délégués du mouvement En Marche en Polynésie ; mais aussi Corinne Atger, candidate aux législatives dans la troisième circonscription ; ainsi que les leaders syndicaux Patrick Galenon, Mahinui Temarii et Jaroslav Otcenaseck. La réunion était présidée par Jacquie Graffe, maire de Paea, et Tepuaraurii Teriitahi, la candidate aux législatives qu'il soutient dans la deuxième circonscription. Jacquie Graffe avait d'ailleurs été écarté du Tapura Huiraatira après avoir maintenu son soutien à Tepuaraurii Teriitahi, alors que la candidate officielle du parti est Nicole Sanquer dans la deuxième circonscription. Ce soutien à Emmanuel Macron sera donc pour Jacquie Graffe une manière de compter ses voix et de montrer son poids électoral, tandis que le Tapura soutient François Fillon.