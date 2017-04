Jacquie Graffe prend le train "En marche"

Emmanuel Macron fait un nouvel adepte : il s'agit de Jacquie Graffe. Après Nicolas Sarkozy, lors des primaires, puis François Fillon, le maire de Paea prend le train "En marche" : J'ai reçu une équipe menée par Patrick Galenon qui nous a fait l'éloge du candidat Macron, mais je n'ai pas eu besoin de ça pour me décider", indique le tavana. "Il y a quelques semaines, quand j'ai été exclu du parti, j'avais déjà pris ma décision. S'il y a deux voix pour Macron à Paea : ce seront celles de mon épouse et moi! Avec Monsieur Galenon on va faire l'annonce demain soir!"



Un soutien qui n'est pas complètement désintéressé : Patrick Galenon avait émis le voeu de se lancer dans la course des législatives à condition de recevoir l'investiture d'En Marche... "Si je m'intéresse à tout cela, c'est que nous avons un candidat à préparer pour les législatives", explique Jacquie Graffe. "J'en ai parlé à monsieur Galenon, mais il ne veut pas dévoiler son plan! Il est libre de faire ce qu'il veut mais je souhaite qu'il réfléchisse bien, parce-que s'il veut aller de l'avant dans le parti qu'il est amené à fonder, il lui faudra faire des concessions!"



D'autres figures de la politique locale pourraient rejoindre le mouvement. Les discussions se poursuivront, demain, avant le meeting de Paea, en fin de journée.



Laure Philiber