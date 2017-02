Jacquie Graffe et sa candidate toujours en course pour les législatives ?

"Jacquie Graffe a décidé de retirer sa candidate. La section 2 (...) nous avons décidé de nous réconcilier"... ce sont les mots prononcés par Henri Flohr, en marge du conseil municipal de Hitia'a o te Ra ce jeudi. Interrogé sur l'échange entre son soutien à Anthony Jamet au sein de Secosud (le président de Secosud peine à rassembler la majorité derrière EDT Engie), et à Dauphin Domingo à Hitia'a o te Ra contre leur vote pour Nicole Sanquer dans la deuxième circonscription aux législatives, Henri Flohr répond : "ça c'est tout à fait normal! Jamet est un maire qui fait partie du Tapura Huira'atira, Dauphin confirme son adhésion dans le parti... et nous, on apporte notre soutien!". Les deux maires du Sud de Tahiti soutenaient jusqu'alors Tepuaraurii Teriitahi, la candidate de Jacquie Graffe aux élections législatives du mois de juin, dans la deuxième circonscription. Une information livrée par le maire de Paea fin novembre.Henri Flohr conclut : "nous allons tous soutenir la candidature de Nicole Sanquer!"Joint par téléphone, Jacquie Graffe dément. Surpris, il indique que Tepuaraurii Teriitahi est toujours en lice, et qu'il fera bientôt le point sur cette candidature, et sur ses soutiens...