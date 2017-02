Jacqui Drollet sur Secosud: "on peut annoncer officiellement que la concession va être attribuée à EDT-Engie"

Jacqui Drollet est le grand perdant du conseil municipal de Hitia'a o te Ra de ce jeudi. Pour lui, ce rendez-vous n'avait qu'un seul et unique but : " je pense qu'aujourd'hui, le conseil municipal ne s'est réuni que par rapport au 7ème projet de délibération municipal, qui prévoyait mon remplacement et celui de monsieur Tehotu au sein de Secosud. Tout le reste c'est de l'habillage, me semble-t-il", s'insurge le maire délégué de Hitia'a. "On peut annoncer officiellement que la concession va être attribuée à EDT-Engie pour 17 ans", ajoute-t-il.



L'élu ne déposera pas de recours :"Il me semble que les relations entre l'argent et le pouvoir politique se sont établies, aujourd'hui, et qu'en fait, on ne peut pas laisser passer 31 milliards de chiffre d'affaire, sur 17 ans - ou un revenu assuré d'1,7 milliard par an - comme ça. Donc, obligatoirement, l'argent a eu sa place", en conclut Jacqui Drollet. Il assure qu'il poursuivra son combat pour la défusion.



Laure Philiber et Tauhiti Tauniua Mu San