Jacqui Drollet arrête la politique

Après 35 ans en politique, Jacqui Drollet a décidé de laisser la place aux plus jeunes, annoncent nos confrères de Radio 1. L'élu UPLD à l'assemblée et tavana de Hitiaa ne se présentera pas aux territoriales, pas non plus aux prochaines municipales. "Je considère que quand on a 4 fois 18 ans, il faut penser à ceux qui ont simplement une ou deux fois 18 ans et qui peuvent prendre la retraite", a-t-il déclaré à nos confrères.La retraite, il la voit au calme, entre pêche et fa'a'apu : "J'ai entendu Flosse dire l'autre jour qu'il ne veut pas passer son temps à tailler les bougainvilliers. Moi je suis dans une logique de fin de vie tranquille : un peu de fa'a'apu, un peu de pêche, toujours intéressé à la politique, curieux scientifiquement. Et je pense qu'avec ce programme, j'en ai encore pour un moment."Jacqui Drollet a passé 35 ans en politique. Il est le fondateur de l’association Ia ora te natura avec Henri Hiro, et du parti Ia Mana Te Nuna’a. Jacqui Drollet a été ministre de la Santé et de l’Environnement en 1988, sous le gouvernement Léontieff, il a aussi été ministre de la Culture, vice-président du Pays et président de l’assemblée sous les gouvernements Temaru.

Rédaction web