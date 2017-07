Jacques Raynal au chevet du troisième âge

Rédaction web avec communiqué

Ce programme, débuté en juillet 2016, vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et à maintenir le plus longtemps possible leur autonomie. En effet, il ne s’agit pas d’augmenter l’espérance de vie avec une dépendance, mais de permettre aux personnes âgées de vivre longtemps en bonne santé.Les trois volets principaux de ce programme sont la mise en place par les Matahiapo dans chaque district de Moorea d’un programme d’entretien des capacités physiques, nutritionnelles et mentales, le repérage par une grille spécifique des personnes âgées en situation de fragilité afin de leur proposer de participer au programme d’entretien et enfin une enquête à domicile auprès des personnes âgées du District de Afareaitu afin de mieux connaitre leur état de santé et leurs besoins.