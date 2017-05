JDC : des jeunes de plus en plus volontaires pour servir la France

Une trentaine de jeunes polynésiens ont participé à la journée défense et citoyenneté aujourd’hui à Papeete. Ils ont suivi une formation relative à la citoyenneté et à la préservation de nos libertés. En de fin journée, un constat s’impose : les jeunes sont de plus en plus nombreux à eux vouloir s’impliquer dans la défense de la nation.



«Ils ont la volonté de servir France, l’État, la nation, et les institutions par esprit de solidarité et de fraternité », explique Franck Fischer, adjudant-chef. Selon lui, cette démarche patriotique serait la conséquence de la montée du terrorisme. « Je pense que cela vient de la vague d’attentats que la France à subit ces dernières années. L’esprit de défense se développe de plus en plus. » Au terme de cette petite formation, les jeunes intéressés et motivés peuvent bénéficier de nombreuses autres formations.