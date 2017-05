J-3 pour la Tahiti Nui Va'a

Rédaction Web

Créée en 1995, la Tahiti Nui Va'a est une course de va'a qui se déroule tous les Deux ans. Elle comporte trois étapes : Etape 1 : Arue (Taharaa) - Mataiea (Tehoro) : 58 km. Etape 2 : Mataiea (Tehoro) - Tautira : 58 km. Etape 3 : Tautira - Pirae (Taaone) : 55 km.Pour l'occasion notre chaine, améliore son dispositif pour permettre la diffusion des étapes 1 et 3 en intégralité. La seconde étape quant à elle, sera diffusée à partir de 10h30, ce qui correspond à la moitié de la course, avant la ligne d’arrivée. Pour permettre au plus grand nombre de vivre la Tahiti Nui Va’a 2017 des quatre coins du monde, les trois étapes seront diffusées en direct TV et sur le Web.Olivier Huc et Ingrid Vohi commenteront en direct les trois étapes de la compétition, depuis les sites d'arrivée des courses. Ils seront épaulés par André Vohi et Johann Bouit qui suivront les équipages, par bateau.- Jeudi 18 mai à partir de 7h45 : étape 1, Arue - Mataiea- Vendredi 19 mai à partir de 10h30 : étape 2, Mataiea - Tautira- Samedi 20 mai à partir de 7h45 : étape 3, Tautira - PiraeEt sur le Web, où que vous soyez, vous pourrez suivre la compétition en live-streaming sur TNTV.pf