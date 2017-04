J-3 Pour les Tiki Toa

Rédaction Web avec Oli vier Huc.

C'est à quelques mètres de l’Atlantis Beach Tower que les Tiki Toa enchainent les exercices sur la plage. Réveil musculaire et séance de vitesse, à J-3 du début du Mondial."L'équipe vit bien ensemble, on a hâte de débuter cette coupe du monde. cela fait un mois et demi que l'on est aux Bahamas, je pense que l'on est prêt." déclare Raimana Li Fung Kuee.Un premier match choc face au Brésil ce vendredi à 12h20 pour le compte du groupe D. Les joueurs sont également sollicités par les médias, dont FIFA films, qui s’est intéressé ce mardi au ballon d’or, Heimanu Taiarui."Nous sommes là pour promouvoir ce sport qui grandit au fil des ans. On s’intéresse bien sûr à Tahiti qui a terminé 2° lors de la précédente édition. Ils démontrent qu’un petit pays qui a la bonne attitude en termes de développement, peut arriver à des résultats exceptionnels." explique Sep Cipriano de FIFA Films.Des résultats que les Tiki Toa doivent également à un homme qui les a fait grandir et qui est aujourd’hui sélectionneur de la suisse, Angelo Schrinzi. "Je suis très fier de leur parcours depuis ces quatre dernières années. Pour moi, ce sont les joueurs les meilleurs du monde, et j'espère qu'ils vont faire un tournoi magnifique."Le début du mondial sur TNTV débutera ce jeudi à 13h50 avec le match d’ouverture Bahamas Suisse. Et puis vendredi, les tiki toa affronteront le Brésil à partir de 12h20, toujours sur TNTV.