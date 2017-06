J - 10 pour le baccalauréat

Rédaction Web avec Esther Parau Cordette

C’est déjà la plongée dans les bouquins pour Gwenaelle Guerard qui est en terminale scientifique. Ses cahiers et ses notes côtoient les cartons : après deux ans à Tahiti, Gwenaelle et sa famille retournent en Métropole après le Bac. Malgré tout, la future bachelière s’impose un rythme de révision soutenu mais toujours avec décontraction."L'avantage ici, c'est que les profs sont plus proches de nous, et il y en a même qui deviennent nos amis après le Bac… Je suis vraiment contente de le passer ici" explique-t-elle le sourire aux lèvres.Une demi-heure plus tôt, Gwenaelle suivait les derniers conseils de son professeur de science physique. Chaque heure de révision compte pour ces élèves de terminales scientifique. Et à j-12, ils ont l’air plutôt serein."Je ne ressens pas trop de stress" explique cet élève, "Il faut apprendre tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas à la fin qu'il faut si prendre pour réviser." déclare celle-ci.Et pas question de faire d’impasse. Car en science, il n’est pas possible de prédire les sujets. L’examen se prépare un an à l’avance."Ils ont aussi, l'épreuve expérimentale qui permet de rattraper une partie de la note en sciences physiques, et du coup, il y a du matériel qui peuvent manipuler." explique Frédéric Reva, professeur en sciences physiquesTout se prépare déjà dans les 17 centres d’examens publics et privés confondus. Ils vont accueillir 3325 candidats en bac général et en bac pro. Un nombre stable par rapport aux années précédentes.La benjamine est une élève de 16 ans, à Uturoa. Le candidat le plus âgé a 56 ans. Il est inscrit au baccalauréat professionnel "métiers de la sécurité" préparé au lycée professionnel de Faa'a. C’est une nouvelle spécialité.En 2016, la Polynésie a connu un taux de réussite de 86.6% après deux années de baisse. C’est la filière S qui obtient le meilleur taux à plus de 90%. Ce que nous confirme Jimmy Legros, proviseur du lycée du Taaone: "Nous connaissons cette année une petite progression qui est intéressante, notamment sur la série S, où les élèves sont arrivés à la moyenne du territoire. Mais c'est un accompagnement de chaque jour. Et nous espérons encore gagné quelques points de progression sur la réussite au Bac."Le Bac sous sa forme actuelle vit peut-être ses dernières heures. Le président Emmanuel Macron souhaite moderniser cet examen avec seulement quatre matières au lieu de sept ou huit… les autres seraient alors évaluées en contrôle continu.