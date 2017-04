J-1 Pour le mondial de Beach Soccer

Les rendez-vous télé

Pour ceux qui n'auraient pas pu voir en direct les matchs, ils seront rediffusés le soir même. Enfin, sachez également que vous pouvez suivre nos Aitos en direct sur le web. Des portraits, des magazines mais aussi des résumés avec les plus belles images des journées de compétitions seront diffusés sur TNTV.Diffusion : du 24 avril au 3 mai, 2 fois par jour à 8h40 et 17h50TNTV vous propose de mieux connaître les joueurs qui composent la sélection tahitienne, au travers de 10 portraits. Leur parcours, leur poste, leurs qualités mais également leurs espoirs pour la Coupe,.... vous saurez tout sur les joueurs qui représenteront le fenua aux Bahamas.Diffusion : Du 26 avril au 7 mai à 19h25Chaque soir à 19h25, Olivier Huc prendra les commandes du "Beach Soccer - Le Mag" pour vous faire vivre la compétition. Les résultats des matchs de la journée, des interviews mais aussi des reportages sur et autour de la compétition, restez informés en 5 minutes chrono!Diffusion : 30 avril et 7 mai à 17hFenua Foot se met aux couleurs de la Coupe en y consacrant ses magazines du 30 avril et 7 mai.Diffusion : Du 28 avril au 7 mai, 2 fois par jour à 12h et à 18h25Les buts, les combats, les arrêts, les retournés spectaculaires, retrouvez les plus belles images de la compétition en musique!Partout et tout le temps, les téléspectateurs connectés pourront suivre la Coupe du Monde de Beach Soccer 2017 sur www.tntv.pf/beachsoccerbahamas Vous y retrouverez les live-streaming des matchs, les modules "TIKI TOA - Les portraits" et "Beach Soccer - le clip", ainsi que le calendrier des rencontres diffusées sur la chaîne. Des articles viendront régulièrement alimenter la partie news de la page.Depuis Nassau, Olivier Huc sera en contact direct avec les TIKI TOA. Via Facebook Live, il vous invite à entrer dans leur quotidien et à partager un lien privilégié avec les joueurs. Rencontres, échanges, partages, vivez au plus près la Coupe du Monde, en interaction avec nos champions.