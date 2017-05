Isabelle Teriitehau, le sourire du marché

Cette mama tahitienne à l’éternel sourire a toujours aimé être dans les fleurs. Elle a quitté tôt l’école pour faire ce qui la passionne. Travailleuse et pleine de courage, Isabelle commence ses journées très tôt. Elle ne rejoint sa famille que tard le soir.



Malgré ses horaires difficiles, Isabelle ne quitterait son travail pour rien au monde : "j’aime mon travail, c’est ma passion". "Ca me permet de nourrir mon petit foyer et de payer mes factures de tous les mois. Moi, pourvu que mes enfants puissent avoir un toit et qu’ils arrivent à manger, c’est tout ce que je veux "



Isabelle essaye de passer le plus de temps possible avec ses enfants le week-end car pour elle, le plus important, c’est bien sa famille. La douceur de ses traits rappelle l’accueil et la chaleur des Polynésiens. Ses quelques cheveux blancs et les plis de ses yeux témoignent cependant de ses 35 ans de dur travail. Mais la fleuriste ne s’en plaint jamais. "Pour moi, tous les jours sont des beaux jours" rapporte-t-elle avec un interminable sourire.