Invitation aux voyages

Rédaction Web avec Thierry Teamo

Cette année ce festival destiné à la découverte de l’autre et de l’ailleurs est placé sous le signe de l’enfance et de la jeunesse. Les organisateurs ont invité le jongleur de renommée internationale Eric Longequel, comme invité d’honneur.Guillaume Gay directeur de la Compagnie du Camélon nous en dit plus. "Pour cette quatrième édition, nous sommes toujours dans une dynamique de voyage, mais cette fois nous nous penchons sur la jeunesse, à leur place dans le monde, l'expression de leurs talents."Pour affirmer le thème de ce festival, divers ateliers ont été mis en place. "Théatre, ateliers de danses, hip-hop, éveil musical, tatouage, arts plastiques etc.. Des spectacles de courte durée et le soir nous avons une sélection de courts métrages du Festival d'Annecy, puis un dessin animé, La tortue rouge".L'idée de ce festival d'art mêlé est de proposer une pratique artistique, "de pouvoir faire en sorte, que les jeunes et les moins jeunes puissent exprimer leur art ou découvrir et s'initier à différentes formes artistiques et ensuite, qu'ils profitent des spectacles qui leur sont proposés."Ce quatrième festival du voyage se poursuivra le vendredi 13 octobre à 18h00 et le samedi 14 octobre à partir de 15h30 et ce, jusqu’à 23h00, toujours dans les jardins du musée de Tahiti et des îles, à Punaauia.