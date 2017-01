Intempéries : pas de gros dégâts à Moorea, les services restent mobilisés

M.K / Rédaction web

Météo France a placé Tahiti et Moorea en vigilance orange pour la pluie et le vent. Mais c'est Tahiti qui a été la plus touchée. Du côté de l'île soeur, la mairie n'a pas recensé de gros dégâts chez les particuliers. La pluie a inondée les routes. Des caniveaux se sont retrouvés bouchés par les troncs d'arbres emportés par le vent.Le service technique de la mairie a dû intervenir sur le pont de Maatea pour dégager la route.Pour des raisons de sécurité, la commune a tout de même décidé de la fermeture temporaire des établissements scolaires des premiers et seconds degré lundi. Une réouverture est prévue mardi.Malgré le mauvais temps, la collecte des ordures ménagères autour de l'île va reprendre lundi. Depuis 4h ce dimanche matin, les services communaux, de l'Equipement, EDT et la Polynésienne des Eaux sont mobilisés.40 55 08 35