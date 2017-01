Intempéries : nourriture offerte, nettoyages bénévoles... l'élan de solidarité continue

Rédaction web

Après les intempéries du week-end dernier, l'élan de solidarité a été immédiat. Premiers gestes : s'organiser pour récupérer des dons pour les sinistrés. Mais aussi aider à nettoyer , maisons, rivières et lagons.Le photographe Christian Coulombe s'est entouré de quelques bénévoles pour une opération de ramassage des détritus. Et samedi, l'association Vaima Noa Taharuu fait appel à toutes les bonnes volontés pour nettoyer la plage de Taharuu à partir de 8 heures.Certaines entreprises ont quant à elle choisi d'offrir de la nourriture à ceux qui ont tout perdu. My Kreperie a offert 70 crêpes aux sinistrés de Pirae.Yowko Pizza a décidé de baisser le prix de ses pizzas jusqu'à samedi. L'entreprise a également décidé de créer un événement spécial : La semaine solidarité. Jusqu'à samedi il est possible d'acheter des bons de 1000 Fcfp, pour une grande pizza à 1600 Fcfp, qui seront remis à la mairie de Pirae pour être distribués.