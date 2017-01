Intempéries : la ministre des Outre-mer confirme sa volonté de venir en Polynésie

Rédaction web (Interview : Matahi Tutavae)

La ministre des Outre-mer avait repoussé son voyage initialement prévu en décembre. Ericka Bareigts devait venir en visite au fenua ce mois-ci. Les images des intempéries de ce week-end, l'ont semble-t-il confortée dans sa volonté de rencontrer les Polynésiens. "Madame la ministre m'a confirmé ce matin sa volonté de faire le déplacement sur la Polynésie. Evidemment ils ont vu les images des dégâts et aujourd'hui elle aurait souhaité voir de ses yeux et mesurer l'effort dont on a besoin aujourd'hui pour remettre les choses en ordre", a déclaré le président Edouard Fritch.Suite aux fortes intempéries, la ministre des Outre-mer a décidé de mobiliser le fonds de secours pour les Outre-mer. Une enveloppe de 200 000 euros (environ 24 millions de Fcfp) sera débloquée sans délai.