Intempéries : la ministre des Outre-mer augmente de 12 millions de Fcfp le fonds de secours

(Communiqué de presse)

Au regard des dégâts considérables constatés en Polynésie française, Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, a décidé d’augmenter de 100 000 euros (soit environ 12 millions de Fcfp) le montant mobilisé au titre du fonds de secours en extrême urgence. Ce sont ainsi 300 000 euros (environ 36 millions de Fcfp) qui sont débloqués pour répondre, le plus rapidement possible, aux besoins de première nécessité de la population touchée par les conséquences des intempéries.Cette enveloppe sera notamment utilisée pour faciliter l’accès à l’eau potable et assurer l’hébergement d’urgence des personnes sinistrées. La ministre des Outre-mer a également autorisé l’intervention du fonds de secours ultramarin pour l’indemnisation des dégâts matériels non assurés. Les dossiers seront à transmettre au haut-commissaire de la République qui instruira les demandes dans les meilleurs délais.