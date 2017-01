Intempéries en Polynésie : des concours d'enseignants reportés dans toute la France

Avec AFP

Tahiti et Moorea sont placés " en état de calamité naturelle ", après les fortes pluies tombées ce week-end.Une des conséquences : les épreuves d'admissibilité de plusieurs concours de l'agrégation interne ne peuvent pas être organisées actuellement en Polynésie. Elles sont donc reportées partout en France, précise le ministère de l'Education nationale.Les candidats plancheront finalement les 15 et 16 février en économie et gestion, éducation physique et sportive, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, sciences économiques et sociales. La troisième épreuve d'agrégation interne d'histoire-géographie est, elle, reportée au 17 février.Les 8 628 candidats inscrits recevront une nouvelle convocation, ajoute le communiqué.Les concours internes s'adressent aux fonctionnaires pouvant justifier de cinq ans d'expérience de services publics et détenant un master.