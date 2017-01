Intempéries: Ericka Bareigts mobilise le fonds de secours Outre-mer

Elle permettra de financer des opérations de déblaiement ou d'autres travaux urgents de mise en sécurité des infrastructures et des bâtiments, ainsi que des actions de solidarité auprès des victimes, notamment l'achat de vivres, la distribution de biens de première nécessité ou la mise en place d'hébergements.





Une fois la situation stabilisée, une procédure d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles pourra par ailleurs être engagée.

La ministre adresse tout son soutien aux Polynésiennes et aux Polynésiens touchés par conséquences de ces précipitations. Elle tient également à saluer l’implication des services du Pays et leur coordination avec ceux de l’Etat.