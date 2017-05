Inondations au Québec: plus de 2.000 évacués, 10 villes en état d'urgence

La décrue est même amorcée plus à l'ouest, comme l'a indiqué le Premier ministre québécois Philippe Couillard mardi. "On commence maintenant une phase de lente décroissance des niveaux (...) mais ça ne signifie pas que demain, après-demain les terrains" vont être à nouveau accessibles, a déclaré M. Couillard lors d'une conférence de presse.



La ville de Montréal, qui avait décrété l'état d'urgence dimanche pour 48 heures, l'a reconduit pour cinq jours.



Pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la situation de catastrophe naturelle est sérieuse. Les provinces du "Québec et de l'Ontario ont demandé une aide militaire" et 1.650 membres des forces armées ont été déployées sur le terrain, a-t-il noté."Bien entendu, le gouvernement fédéral prendra en charge tous les coûts liés à cette aide pour le Québec et l'Ontario", a déclaré Justin Trudeau.



Rédaction web et AFP