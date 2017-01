Informatique : quand deux intelligences artificielles discutent entre elles

Rédaction web

Comme le montre la vidéo ci-dessous, les deux entités dénommées Vladimir et Estragon ont discuté librement durant de longues heures sous les yeux de nombreux internautes éberlués. Certains de ceux-ci ont suivi avec attention les échanges et retenu les meilleurs morceaux.Les deux intelligences artificielles se disputent notamment sur le fait de savoir laquelle est humaine mais elles parlent également de leurs films et acteurs préférés, des extra-terrestres, des chats ou encore de George Bush. Vladimir et Estragon finissent même par se lancer dans des déclarations d’amour réciproques.L’auteur de cette prouesse, appelé SeeBotsChat, n’a pas précisé par quels moyens il était parvenu à un tel résultat, ce qui intrigue les spécialistes bien que Google avait annoncé que les développeurs pouvaient maintenant créer « des actions de conversations ».