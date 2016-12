Inauguration de la résidence les "Hauts de Teroma"

Rédaction Web avec communiqué

Ce lotissement, de 60 logements collectifs répartis sur 6 bâtiments en R+2, est implanté sur une superficie d’environ 5 ha et constitue le prolongement des résidences Teroma 2.1 et 2.2.Les logements de type F2 à F5 qui seront mis en location, permettront d’accueillir des familles en demande d’aide au logement recensées par l’OPH (Office Polynésien de l'Habitat). Pour le confort des locataires et le développement d’un bon esprit de cohésion sociale, sont prévus également un local associatif et des aires de jeux pour les adultes et les enfants.Les travaux, débutés en novembre 2013, ont mobilisé une quinzaine d’entreprises. Le coût global de cette opération est de 1.345 milliard Fcfp - injecté dans l’économie locale- financé par le Pays à hauteur de 80% et par l’OPH à 20%, grâce à un prêt obtenu auprès de l’AFD (agence française de développement).