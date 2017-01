In vivo : Sanson, l'art et le combat

Documentaire écrit et coréalisé par Jonathan Bougard

Coréalisé par Jean-Philippe Joaquim



Dans ce nouvel épisode de « In Vivo », Sanson nous fait découvrir sa plus grande passion : le combat de coqs.



Sanson participe aux combats de coqs depuis des années. Il s’occupe, entre autres, d’entretenir les ergots des coqs qu’il achète ou des coqs sauvages qu’il attrape, de leur donner des vitamines, de les faire vacciner, de les nourrir et de les entraîner. Autrefois, Sanson vendait des coqs à la foire de juillet d’Outumaoro. Son père lui a appris à faire des croisements afin qu'il puisse toujours avoir des coqs de race.



Dans ce documentaire, vous découvrirez également d'autres passionnés tel que Giorgio, coqueleur, Pure, reproducteur et Isidore, propriétaire du Gallodrome.