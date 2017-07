Images pixelisées : problème résolu et explications

Vous avez tous remarqué la présence quasi-constante et parfois très marquée de pixels de notre signal TNTV/TNT sur les réseaux satellite et hertzien, cela depuis le samedi 15 juillet. Le temps nécessaire à nos équipes techniques pour s’assurer que le problème ne provenait pas de nos équipements.



Après avoir effectué des recherches approfondies avec TDR/OPT (tête de réseau située à Papenoo), il semblerait que le problème provienne de l’encapsulation du signal TNTV sur Los Angeles. En effet, pour permettre une diffusion satellitaire et hertzienne sur le territoire, le signal est envoyé dans un premier temps à Los Angeles, puis en France, avant d’être rapatrié sur le fenua.



C’est pourquoi, en début de semaine, nous avons saisi la société Globecast, chargé d"encapsuler de notre signal à Los Angeles, et c’est avec impatience que nous avons attendu les résultats.



Depuis ce matin 3h00, les macroblocks ont disparu et nos images sont de nouveau propres.



Pour garantir la stabilité du signal, les équipes TNTV, TDR/OPT et Globecast (USA) resteront en alerte les 24 prochaines heures.



Nous vous remercions de votre patience et de votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous ce soir à 19h25 en direct depuis To’ata, pour suivre la remise des prix de ce Heiva i Tahiti 2017.





L'équipe TNTV