Ils vont réaliser leur rêve gratuitement !

Crédit vidéo : Tahiti Tourisme



Rédaction Web avec Maite Mai

"On est dans un monde digital aujourd’hui. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce concours a été lancé sur trois réseaux : Facebook, Instagram et Twitter via un hashtag #takemetoTahiti. " explique Hinarere Taputu, community manager à Tahiti Tourisme. "Le message est transmis plus rapidement sur les réseaux sociaux, elle touche beaucoup plus de personnes."La famille Gobbet, mais aussi deux couples venus du Brésil et du sud de la Californie ont été sélectionnés parmi 400 participants. Ces trois groupes vont suivre des itinéraires personnalisés, adaptés à leurs désirs. Hôtel, pension de famille, activités nautiques, terrestres et culturelles, tout a été pensé pour diversifier les expériences de ces touristes."On a essayé de vraiment créer un itinéraire qui colle à chaque couple ou famille pour faire ressortir leurs émotions ou perceptions du Mana et de la Polynésie" rapporte Hinarere Taputu. "Cela a certes engendré un coût pour faire venir ces touristes. Mais la première phase de la campagne Embraced By Mana sur la marché français compte 1,7 millions de vues sur les vidéos déployées sur les réseaux sociaux. Sur l’Amérique du Sud, on a plus de 2 millions de vues. On a espoir et on croit que la Polynésie fait rêver. "Stéfania et Helder, Erin et Evan et la famille Gobbet seront -ils sensibles au Mana de nos îles ? Nous pourrons le vérifier l’an prochain. Tous seront filmés tout au long de leur périple et de leurs découvertes, pour la saison 2 de la série "Deux histoires, un mana". En attendant, ces heureux gagnants feront certainement la promotion de notre destination sur leurs réseaux sociaux et leurs blogs dès les jours à venir.