Il vole un chèque à son père pour s’acheter….une Porsche Cayenne

J-B. C.

C’est le concessionnaire qui a porté plainte en juin 2016 après avoir voulu encaisser le chèque de 3 millions de francs, soit le prix de vente du 4X4 de luxe d’occasion. Ce qu’il n’a pu faire, le document ayant été déclaré volé.A l’audience, l’avocate du prévenu s’est "étonnée" que son client ait pu si facilement acheter un véhicule de ce type dans ces conditions. Une opération qui ne lui a pris "qu’une demi-heure"."Il utilise un chèque qui n’est pas à son nom et on lui donne immédiatement les clés de la voiture. En plus, il n’a pas le permis et on l’a laissé partir. On a affaire à une victime -le concessionnaire, NDLR- qui s’est montrée très négligente", a-t-elle souligné.Comble de l’histoire, le mis en cause a finalement été relaxé par le tribunal. Celui-ci a considéré que l’homme n’avait pas contrefait le chèque car il appartenait à son père qui porte le même nom que lui et qu’il l’avait de surcroit paraphé avec sa propre signature.Reste que le quadragénaire qui a "des problèmes familiaux, financiers et professionnels" dixit son avocate, est aujourd’hui détenu dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur mineures.